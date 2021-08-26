У Києві невідомий кинув коктейль Молотова в офіс Уповноваженого ВР з прав людини

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У Києві невідомий кинув коктейль молотова в офіс уповноваженої Верховної ради з прав людини Людмили Денісової

.Про це пише RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

За інформацією ЗМІ нападника затримали. Про його особу та причину нападу наразі нічого невідомо.

За словами Людмили Денісової, ніхто з працівників та відвідувачів не постраждав. "Завдяки злагодженим діям правоохоронних органів зловмисника вже затримано. При ньому виявлено інші вибухові речовини. Тривають слідчі дії", - зазначила Уповноважена у Телеграм.

Нагадаємо, що у травні на подвір'я депутата Черкаської міськради кинули "коктейль Молотова"