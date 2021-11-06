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06 ноября 2021, 12:14 279

На Николаевщине в ночном ДТП погибли три человека, среди которых двое - дети

06 ноября 2021, 12:14 279
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Фото Нацполиции
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В Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека, среди которых - двое детей

Об этом информирует ГУНП в Николаевской области, передает RegioNews.

Авария произошла около 1:48, 6 ноября. На трассе М-14 вблизи с. Шевченково Николаевского района столкнулись автомобили Chevrolet Lacetti и ВАЗ-2101, и ВАЗ перевернулся и влетел в кювет.

В салоне авто находилась семья из семи человек: 33-летний водитель и двое детей в возрасте 5-ти и 3-х лет погибли сразу на месте, 27-летняя женщина и трое малолетних детей одного, пяти и шести лет получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы, — говорится в сообщении.

Сообщается, что 37-летний водитель Chevrolet существенно не травмировался. На месте ДТП работают следователи следственного управления, следственно-оперативная группа и криминалисты. Для деблокации тел погибших от ГСЧС привлекалось 11 человек и три единицы техники.

Полицией открыто уголовное производство относительно нарушения правил безопасности дорожного движения (ч. 3 ст. 286 УК Украины). Санкция статьи до 10 лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Как сообщалось, вчера в Одессе полицейские разыскивали водителя, сбившего насмерть подростка.

Ранее, 1 ноября, на трассе под Кропивницким произошло смертельное ДТП: погибли трое детей.

ДТП полиция погибшие дети Николаевская область

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