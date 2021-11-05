На Київщині зіткнулися маршрутка на автобус; є постраждалі

Нацполіція

У п’ятницю, 5 листопада, у селищі Погреби, що під Києвом зіткнулися маршрутка на автобус

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Патрульної поліції Київської області.

"Сьогодні близько 13-ї години, на вулиці Погребський Шлях, трапилась ДТП за участю пасажирського мікроавтобуса Еталон та транспортного засобу Volkswagen. Попередньо 4 потерпілих", – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, в результаті ДТП є четверо постраждалих.

На місці працювали правоохоронці. Обставини автопригоди встановлюються.

Нагадаємо, що у жовтні у Красноградському районі, що неподалік від Харкова трапилась смертельна дорожньо-транспортна подія, внаслідок зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою загинули троє людей, ще троє отримали травми різного ступеня тяжкості.