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05 листопада 2021, 19:00 71

На Київщині зіткнулися маршрутка на автобус; є постраждалі

05 листопада 2021, 19:00 71
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Нацполіція
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У п’ятницю, 5 листопада, у селищі Погреби, що під Києвом зіткнулися маршрутка на автобус

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення Патрульної поліції Київської області.

"Сьогодні близько 13-ї години, на вулиці Погребський Шлях, трапилась ДТП за участю пасажирського мікроавтобуса Еталон та транспортного засобу Volkswagen. Попередньо 4 потерпілих", – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, в результаті ДТП є четверо постраждалих.

На місці працювали правоохоронці. Обставини автопригоди встановлюються.

Нагадаємо, що у жовтні у Красноградському районі, що неподалік від Харкова трапилась смертельна дорожньо-транспортна подія, внаслідок зіткнення мікроавтобуса з вантажівкою загинули троє людей, ще троє отримали травми різного ступеня тяжкості.

ДТП Київська область маршрутки автобус поліція

 
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