В Украине за сутки антирекорд по смертности от COVID-19 – 793 летальных случая

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25 063 новых случая COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 6 ноября 2021 года. В частности, заболели 1 541 ребенок и 398 медработников

Об этом сообщает Минздрав Украины, передает RegioNews.

Также за минувшие сутки 5 057 человек госпитализированы; летальных исходов – 793 (антирекорд); выздоровело – 11 817 человек.

За сутки осуществлено 149 446 тестирований - в частности, методом ПЦР - 71 141, методом ИФА - 21 924; исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 56 381.

За все время пандемии в Украине заболело 3 058 014 человек; выздоровели – 2 504 236 человек; летальных случаев – 71 635; проведено ПЦР-тестов – 14 801 967.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (2616), Одесской (2177), Харьковской (1535), Львовской (1465) областях и г. Киев (1426).

Как сообщалось, Зеленский разрешил дополнительно выделить 800 миллионов на кислородные станции для COVID-больниц.

Также известно, что еще одна область может в понедельник перейти в "красную" зону.