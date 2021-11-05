У Києві ведено рух громадського транспорту без дотримання розкладу - через збій
У Києві стався збій у роботі громадського транспорту через скупчення автотранспорту. На лівому березі - затори на дорогах
Про це повідомляє пресслужба "Київпастрансу", передає RegioNews.
Затримується рух автобусів № 21,73,100,101,114 та тролейбусів №29,30,31,47,50,50к по пр. Маяковського - бул. Перова - пр. Шухевича з причини скупчення автотранспорту. На місце викликано поліцію.
Введено оперативне положення №4 (рух транспорту без дотримання розкладу).
УКиєві утворились значні затори. Рух транспорту ускладнено на бульварі Перова, Північному мосту, Броварському проспекті, проспекті Бажана, проспекті Перемоги, проспекті Лобановського.
Як повідомлялося, 2 листопада у поліції розповіли, скільки виявили "covid-зайців"у громадському транспорті Києва.
Раніше у КМДА розповіли, скільки Київ витрачає на проїзд одного пасажира у громадському транспорті.
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