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05 листопада 2021, 09:03 57

У Києві ведено рух громадського транспорту без дотримання розкладу - через збій

05 листопада 2021, 09:03 57
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Фото з відкритих джерел
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У Києві стався збій у роботі громадського транспорту через скупчення автотранспорту. На лівому березі - затори на дорогах

Про це повідомляє пресслужба "Київпастрансу", передає RegioNews.

Затримується рух автобусів № 21,73,100,101,114 та тролейбусів №29,30,31,47,50,50к по пр. Маяковського - бул. Перова - пр. Шухевича з причини скупчення автотранспорту. На місце викликано поліцію.

Введено оперативне положення №4 (рух транспорту без дотримання розкладу).

УКиєві утворились значні затори. Рух транспорту ускладнено на бульварі Перова, Північному мосту, Броварському проспекті, проспекті Бажана, проспекті Перемоги, проспекті Лобановського.

Як повідомлялося, 2 листопада у поліції розповіли, скільки виявили "covid-зайців"у громадському транспорті Києва.

Раніше у КМДА розповіли, скільки Київ витрачає на проїзд одного пасажира у громадському транспорті.

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