В Киеве ведено движение общественного транспорта без соблюдения расписания - из-за сбоя
В Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта из-за скопления автотранспорта. На левом берегу заторы на дорогах
Об этом сообщает пресс-служба "Киевпасстранса", передает RegioNews.
Задерживается движение автобусов № 21,73,100,101,114 и троллейбусов №29,30,31,47,50,50к по пр. Маяковского - бул. Перова - пр. Шухевича по причине скопления автотранспорта. На место вызвана полиция.
Введено оперативное положение №4 (движение транспорта без соблюдения расписания).
В Киеве образовались значительные пробки. Движение транспорта затруднено на бульваре Перова, Северном мосту, Броварском проспекте, проспекте Бажана, проспекте Победы, проспекте Лобановского.
Как сообщалось, 2 ноября в полиции рассказали, сколько обнаружили "covid-зайцев" в общественном транспорте Киева.