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05 ноября 2021, 09:03 53

В Киеве ведено движение общественного транспорта без соблюдения расписания - из-за сбоя

05 ноября 2021, 09:03 53
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Фото из открытых источников
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В Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта из-за скопления автотранспорта. На левом берегу заторы на дорогах

Об этом сообщает пресс-служба "Киевпасстранса", передает RegioNews.

Задерживается движение автобусов № 21,73,100,101,114 и троллейбусов №29,30,31,47,50,50к по пр. Маяковского - бул. Перова - пр. Шухевича по причине скопления автотранспорта. На место вызвана полиция.

Введено оперативное положение №4 (движение транспорта без соблюдения расписания).

В Киеве образовались значительные пробки. Движение транспорта затруднено на бульваре Перова, Северном мосту, Броварском проспекте, проспекте Бажана, проспекте Победы, проспекте Лобановского.

Как сообщалось, 2 ноября в полиции рассказали, сколько обнаружили "covid-зайцев" в общественном транспорте Киева.

Раньше в КГГА рассказали, сколько Киев тратит на проезд одного пассажира в общественном транспорте.

Киев транспорт Пробки график пассажирские перевозки

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