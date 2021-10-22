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22 жовтня 2021, 15:02 4

У КМДА розповіли, скільки Київ витрачає на проїзд одного пасажира у громадському транспорті

22 жовтня 2021, 15:02 4
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з відкритих джерел
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Собівартість пасажира в метро, електричному та автомобільному транспорті Києва зараз становить понад 20 грн, в міській електричці – понад 71 грн.

Про це пише RegioNews з посиланням на ефір на "Громадському радіо" заступника голови Київської міської державної адміністрації Миколи Поворозника.

Водночас він завевнив, що ціна проїзду не зросте до 20 грн.

"Однозначно, це не буде 20 гривень, але будемо шукати компроміси — між можливістю компенсувати цю різницю з бюджету і здатністю пасажирів платити, щоб вивести підприємства з кризи", – сказав Поворозник.

За його словами, підвищення тарифів необхідне для стабільної роботи транспорту.

"Зараз повинні скласти все докупи: і здатності, і можливості платити за перевезення. Після громадського обговорення повинні перейти до визначення тарифу", – говорить чиновник.

Микола Поворозник нагадав, що востанє вартість проїзду в комунальному транспорті столиці підвищували понад три роки тому.

Також він запевнив, що місто збереже існуючі пільги на проїзд для ряду категорій населення.

Нагадаємо, що 20 жовтня Микола Поворозник анонсував підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті. "Це – непопулярний крок, на який ми вимушені піти заради збереження стабільної роботи комунальних підприємств-перевізників", – розповів він.

транспорт тарифи КМДА проїзд

 
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