У Подільській РДА столиці аудитори виявили фінпорушення на 10,5 млн грн

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Державні аудитори після проведення ревізії у відділі культури Подільської райдержадміністрації міста Києва виявили фінансові порушення на суму 10,5 млн грн

Про це повідомив начальник Північного офісу Держаудитслужби Олександр Карабанов, пише RegioNews.

"До розрахунків видатків кошторису включені необґрунтовані дані щодо обсягів бюджетних асигнувань. Внаслідок цього зайво отримано і використано багатомільйонні суми: для забезпечення діяльності апарату управління відділу культури – 1,25 млн грн, бібліотек – 502 тис. грн, шкіл естетичного виховання – майже 2 млн грн, централізованої бухгалтерії – 420 тис. грн", – зауважив він.

Наголошується, що через внесення до табелів обліку використання робочого часу неправдивих даних щодо фактично відпрацьованого часу прийнятими на умовах сумісництва працівниками коштом загального фонду місцевого бюджету безпідставно нараховано та виплачено заробітну плату на суму 196 тис. грн.

"Під час ревізії також встановлено завищення вартості робіт з капітального ремонту на суму майже 102 тис. грн. Ще понад 30 тис. грн, які фактично "освоїла" централізована бухгалтерія (для оплати комунальних послуг, зв’язку та інтернету), були незаконно потрачені за рахунок коштів, призначених на розвиток шкіл естетичного виховання", - зауважили аудитори.

Крім цього, попри те, що немає документів про встановлення наукового ступеня, керівникові школи виплачували надбавки до посадового окладу за науковий ступінь – на суму понад 26 тис. грн.

Матеріали контрольного заходу вже передали Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області.

Нагадаємо, що раніше у Львівському облавтодорі аудитори виявили фінансові порушення на 11 мільйонів.