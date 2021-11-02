У поліції розповіли, скільки виявили "covid-зайців"у громадському транспорті Києва

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У перший день дії суворих обмежень у Києві поліція перевірила 482 одиниці громадського транспорту і виявила 20 випадків відсутності ковідних документів, необхідних для проїзду

Як пише RegioNews з посиланням на коментар пресслужби поліції Києва Українській правді загалом 1 листопада правоохоронці провели 726 перевірок: у громадському транспорті - 482 та 244 - на об'єктах господарської діяльності.

Через відсутність ковід-документації у транспорті було складено 20 протоколів, на об’єктах господарювання – 18.

За недотримання маскового режиму у громадських місцях правоохоронці винесли 121 постанову, і у транспорті - 113 постанов.

Нагадаємо у разі відсутності необхідних документів у громадян правоохоронці складають адмінпротоколи про порушення правил карантину, які потім направляються до суду для ухвалення рішення. Розмір штрафу може становити до 34 тисяч гривень

З 1 листопада Київ перейшов до червоної зони епідемічної небезпеки.