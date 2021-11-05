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Майже 26,5 тисяч нових випадків COVID-19 в Україні за добу, найбільше – на Дніпропетровщині
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05 листопада 2021, 08:44 658

Майже 26,5 тисяч нових випадків COVID-19 в Україні за добу, найбільше – на Дніпропетровщині

05 листопада 2021, 08:44 658
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Фото з відкритих джерел
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26 488 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 5 листопада 2021 року. Зокрема, захворіли 1 654 дитини та 488 медпрацівників

Про це повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я, передає RegioNews.

За минулу добу госпіталізовано 5 497 осіб; летальних випадків – 696; одужало – 13 281 особа; здійснено тестувань за добу – 148 001 (зокрема методом ПЛР – 71 870, методом ІФА – 21 173); досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 54 958.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 032 951 особа; одужало – 2 492 419 осіб; летальних випадків – 70 842; проведено ПЛР-тестувань – 14 730 826.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1772), Дніпропетровській (2388), Львівській (1758), Харківській (1733) і Одеській (1648) областях.

Як повідомлялося, Кузін розповів, коли варто очікувати піку хвилі коронавірусу в Україні.

Також Рада додатково виділила 650 мільйонів гривень на закупівлю кисневих станцій.

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