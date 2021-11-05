Почти 26,5 тысяч новых случаев COVID-19 в Украине за сутки, больше всего - на Днепропетровщине
26 488 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 5 ноября 2021 года. В частности, заболели 1 654 ребенка и 488 медработников
Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения, передает RegioNews.
За минувшие сутки госпитализировано 5 497 человек; летальных случаев – 696; выздоровел – 13 281 человек; осуществлено тестирований за сутки – 148 001 (в частности методом ПЦР – 71 870, методом ИФА – 21 173); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 54 958.
За все время пандемии в Украине заболело – 3 032 951 человек; выздоровело – 2 492 419; летальных случаев – 70 842; проведено ПЦР-тестов – 14 730 826.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1772), Днепропетровской (2388), Львовской (1758), Харьковской (1733) и Одесской (1648) областях.
Как сообщалось, Кузин рассказал, когда стоит ожидать пика волны коронавируса в Украине.
Также Рада дополнительно выделила 650 миллионов гривен на закупку кислородных станций.