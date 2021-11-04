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04 листопада 2021, 16:38 7

У Херсонській ОДА розповіли, коли область може вийти з червоної зони

04 листопада 2021, 16:38 7
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з відкритих джерел
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Приблизно через тиждень епідемічна ситуація у Херсонській області може дозволити регіону вийти з "червоної" карантинної зони

Як пише RegioNews з посиланням на брифінг заступника голови Херсонської ОДА Миколи Якименка, істотне покращення можливе лише у разі збереження існуючої динаміки зниження захворюваності на коронавірус та зростання рівня вакцинації від COVID-19.

Чиновник зауважив, що у регіоні в останні дні зменшується і кількість виявлених випадків COVID-19, і кількість госпіталізованих хворих. Зокрема, зараз на стаціонарному лікуванні перебувають 1837 людей (72 % від загальної кількості ковідних ліжко-місць в області). З підозрою на COVID-19 – 322 хворих. З тих, чий діагноз підтверджений, у стані середньої важкості перебувають 1424 людини, у важкому стані – 91, з яких до апаратів штучної вентиляції легенів підключені 57 пацієнтів.

Також Якименко сказав, що в останні дня зменшилася кількість викликів "швидкої допомоги" до хворих на COVID-19.

Разом з тим зараз щодня щеплення від COVID-19 отримують близько семи тисяч мешканців Херсонщини.

За словами Якименка, якщо збережеться така ж динаміка стосовно захворюваності і вакцинації, то приблизно через тиждень Херсонська область досягне показників, які дозволять їй вийти з "червоної" зони.

Нагадаємо, що Херсонщина стала першим регіоном, який перейшов до червоної зони. Наразі у червоній зоні понад половина областей та місто Київ.

карантин червона зона Херсонська ОДА COVID-19

 
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