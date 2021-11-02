У Львові за кермом помер водій автобуса
У Львові водій маршрутного автобуса помер за кермом
Про це повідомляється на Facebook-сторінці ГО "Зручне місто", пише RegioNews.
Зазначається, що інцидент стався сьогодні, 2 листопада, на проспекті Чорновола.
Згідно з інформацією, водій автобуса №47-А з’їхав з проїжджої частини, зніс кілька стовпців та дорожній знак.
Водія витягли на газон та намагалися надати йому меддопомогу. Однак чоловік помер. Попередня причина смерті – серцевий напад.
У коментарі УНІАН у пресслужбі АТП-1, яке обслуговує маршрут №47-А, повідомили, що водієві – 55 років, на підприємстві він працює три роки.
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