У Львові за кермом помер водій автобуса

Фото з відкритих джерел

У Львові водій маршрутного автобуса помер за кермом

Про це повідомляється на Facebook-сторінці ГО "Зручне місто", пише RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався сьогодні, 2 листопада, на проспекті Чорновола.

Згідно з інформацією, водій автобуса №47-А з’їхав з проїжджої частини, зніс кілька стовпців та дорожній знак.

Водія витягли на газон та намагалися надати йому меддопомогу. Однак чоловік помер. Попередня причина смерті – серцевий напад.

У коментарі УНІАН у пресслужбі АТП-1, яке обслуговує маршрут №47-А, повідомили, що водієві – 55 років, на підприємстві він працює три роки.

Внаслідок ДТП пасажири не постраждали.

Нагадаємо, днями на Київщині п'яний поліцейський потрапив у ДТП, внаслідок чого загинула людина.