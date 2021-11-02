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02 листопада 2021, 16:38 211

У Львові за кермом помер водій автобуса

02 листопада 2021, 16:38 211
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Фото з відкритих джерел
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У Львові водій маршрутного автобуса помер за кермом

Про це повідомляється на Facebook-сторінці ГО "Зручне місто", пише RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався сьогодні, 2 листопада, на проспекті Чорновола.

Згідно з інформацією, водій автобуса №47-А з’їхав з проїжджої частини, зніс кілька стовпців та дорожній знак.

Водія витягли на газон та намагалися надати йому меддопомогу. Однак чоловік помер. Попередня причина смерті – серцевий напад.

У коментарі УНІАН у пресслужбі АТП-1, яке обслуговує маршрут №47-А, повідомили, що водієві – 55 років, на підприємстві він працює три роки.

Внаслідок ДТП пасажири не постраждали.

Нагадаємо, днями на Київщині п'яний поліцейський потрапив у ДТП, внаслідок чого загинула людина.

Львів смерть водії

 
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