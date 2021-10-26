12:57  26 жовтня
Ляшко розповів, коли в Україні видаватимуть довідки про протипоказання до COVID-вакцинації
12:32  26 жовтня
Кабмін затвердив новий склад правління "Укрзалізниці"
08:06  26 жовтня
Доба на Донбасі: через дії бойовиків поранено двох бійців ООС
UA | RU
UA | RU
26 жовтня 2021, 14:46 10

В Україні хочуть позбавляти водійських прав за перевищення швидкості

26 жовтня 2021, 14:46 10
Читайте также на русском языке
Фото: Рixabay
Читайте также
на русском языке

Водіїв в Україні хочуть карати за перевищення швидкості не тільки випискою штрафів, а й позбавляти водійських прав

Як пише RegioNews, відповідний законопроєкт подав до Верховної Ради народний депутат від партії "Слуга народу" Федір Веніславський.

У разі ухвалення закону, порушників чекає:

  • штраф 1700 грн за перевищення швидкості в населених пунктах більш ніж на 30 км/год;
  • позбавлення прав від 3 до 6 місяців за перевищення швидкості в населених пунктах більш ніж на 50 км/год;
  • позбавлення прав на термін від 6 місяців до 1 року за перевищення швидкості в населених пунктах більш ніж на 70 км/ч.

Однак до документа вже є низка зауважень. Зокрема, при автофіксації порушення ПДР, штраф виписують не водію, а власнику авто. У разі прийняття документа можуть виникати ситуації, коли власників позбавлятимуть прав незаконно.

Нагадаємо, 13 жовтня в Україні запрацювали ще понад 20 камер автофіксації порушень ПДР.

водії Верховна Рада законопроєкт

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Гра на випередження. Як тема відновлення столичних райрад може допомогти Кличку у війні з Банковою
Сакральні 25%. Як Зеленський отримав перший сигнал від викинутого з команди Разумкова
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua