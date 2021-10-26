В Україні хочуть позбавляти водійських прав за перевищення швидкості
Водіїв в Україні хочуть карати за перевищення швидкості не тільки випискою штрафів, а й позбавляти водійських прав
Як пише RegioNews, відповідний законопроєкт подав до Верховної Ради народний депутат від партії "Слуга народу" Федір Веніславський.
У разі ухвалення закону, порушників чекає:
- штраф 1700 грн за перевищення швидкості в населених пунктах більш ніж на 30 км/год;
- позбавлення прав від 3 до 6 місяців за перевищення швидкості в населених пунктах більш ніж на 50 км/год;
- позбавлення прав на термін від 6 місяців до 1 року за перевищення швидкості в населених пунктах більш ніж на 70 км/ч.
Однак до документа вже є низка зауважень. Зокрема, при автофіксації порушення ПДР, штраф виписують не водію, а власнику авто. У разі прийняття документа можуть виникати ситуації, коли власників позбавлятимуть прав незаконно.
Нагадаємо, 13 жовтня в Україні запрацювали ще понад 20 камер автофіксації порушень ПДР.
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