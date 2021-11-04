Государственная исполнительная служба впервые изъяла автомобиль за неуплату штрафов

Фото Facebook Гайченко

У водителя, который не платил штрафы за превышение скорости, Государственная исполнительная служба впервые изъяла автомобиль

Об этом сообщил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко в Facebook, передает RegioNews.

Сказано - сделано. Первый изъятый в Харькове автомобиль в рамках новой инициативы Минюста совместно с МВД по наведению порядка на дорогах наших городов. Этот горе-автомобилист имеет еще и 80 тысяч долга за нетрезвое вождение. 2 эпизода. Вероятно, навеселе быстрая езда ему казалась еще более интересной и безопасной, - написал Гайченко.

Замминистра добавил, что нарушителем оказался 32-летний гражданин Нигерии.

Ранее Государственная исполнительная служба предупреждала, что будет изымать транспортные средства у водителей-должников, которые не платят штрафы за существенное превышение скорости на городских автодорогах.

Как сообщалось, в Украине хотят лишать водительских прав за превышение скорости.

Также с 5 ноября в Украине заработают еще 18 комплексов автофиксации ПДД.