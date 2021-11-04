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04 ноября 2021, 16:49 5

Через буковинский пункт пропуска из Украины за границу хотели вывезти экзотических змей и ящериц

04 ноября 2021, 16:49 5
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Фото Госпогранслужбы
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Во время проверки автомобиля в пункте пропуска "Порубное" пограничники с таможенниками наткнулись на коробку с ящерицами и змеями

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает RegioNews.

"Мерседес" ехал из Украины. В его салоне находилась продырявленная для циркуляции воздуха коробка. В ней, как выяснилось, были экзотические рептилии в тканевых мешочках. Никаких документов для перевозки животных у водителя и пассажира автомобиля не было. Они сообщили, что коробку везут как передачу в Италию, - говорится в сообщении.

Пограничных добавляют, что сейчас обстоятельства происшествия выясняются. Ожидается прибытие в пункт пропуска специалистов, которые должны помочь установить происхождение и вид обнаруженных животных.

Как сообщалось, 20 октября СБУ заблокировала контрабанду в Евросоюз ртути, которая может применяться для массовых химических терактов.

Также на украинско-молдавской границе обнаружили 2-километровый трубопровод для переправки спирта.

граница контрабанда животные кпп Госпогранслужба

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