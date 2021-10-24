На Чернігівщині під час охоти на лося помер браконьєр

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Співробітники поліції Чернігівської області встановили особи браконьєрів, які під час незаконного полювання вбили лося в лісі поруч із селом Смолянка. Один із мисливців, тікаючи від лісничих, схопився за серце та помер на місці

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби поліції області.

Так, зазначається, що у ввечері 23 жовтня до правоохоронців звернувся лісничий та повідомив, що на території мисливсько-рибальського підприємства виявили осіб, які ймовірно вбили лося.

Чоловіки пообіцяли показати лісничим документи. Утім, усі четверо почали тікати до своїх автомобілів. Під час втечі одному з чоловіків стало зле, він схопився за серце і впав. Згодом виявилося, що чоловік помер. Решта - сіли в автомобілі та зникли", - розповіли у поліції.

На місце події виїхали слідчі та співробітники дозвільної системи Чернігівського районного управління поліції. М’ясо тварини, зброя та інші речові докази скоєння злочину вилучені та направлені на проведення експертизи.

За даними правоохоронців, до вбивства тварини причетні троє мешканців Київщини та один мешканець Чернігівської області, який виявився єгерем цих угідь.

За показами свідків, застрелив лося чоловік 1973 року народження, який помер під час спроби втечі. Причину смерті мисливця мають встановити медики.

За скоєне мисливцям може загрожувати штраф від 17 000 до 51 000 гривень, громадські роботи на строк від 160 до 240 годин або обмеження волі на строк до трьох років.

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