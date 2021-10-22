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22 жовтня 2021, 10:21 64

В Одесі ліквідували міжнародний канал контрабанди до ЄС

22 жовтня 2021, 10:21 64
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Фото: з відкритих джерел
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В Одесі правоохоронці викрили та ліквідували міжнародний транзитний канал нелегального переправлення оптових партій тютюнових виробів до Євросоюзу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Співробітники СБУ виявили на території Одеського морського торгівельного порту контейнер контрабандистів. Під час його огляду виявлено велику партію цигарок без відповідних товаросупровідних документів щодо походження та якості товару.

Вартість вилученого контрабандного товару становить майже 13 млн грн.

За попередньою інформацією, ділки планували використовувати частину мільйонних "прибутків" для фінансування бойовиків так званих "Л/ДНР".

Раніше повідомлялось, що контррозвідка Служби безпеки України заблокувала контрабанду металевої ртуті, яка може застосовуватися для масових хімічних терактів, із Закарпатської області до Європейського Союзу.

контрабанда сигарети товари СБУ Одеса

 
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