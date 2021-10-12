У відрах з-під морозива в Україну намагалися ввезти партію наркотичних засобів на 12 млн

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У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" правоохоронці викрили групу, яка намагалася ввезти в Україну оптову партію псевдоефедрину - прекурсору для виготовлення психотропів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

У п’яти підозрюваних вилучено майже 80 кг "товару". Його вартість на чорному ринку становить, у середньому, 12 млн грн.

Майже 400 тис. наркотичних пігулок контрабандисти приховали у власному багажі серед особистих речей, у тому числі у відрах з-під морозива", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що ділки переправляли прекурсори з однієї з африканських країн для продажу.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання судом міри запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, що прикордонники зірвали ввезення в Україну контрабандних електросамокатів вартістю 2 млн грн.