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20 жовтня 2021, 19:20 6

СБУ заблокувала контрабанду до Євросоюзу ртуті, яка може застосовуватися для масових хімічних терактів

20 жовтня 2021, 19:20 6
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Фото СБУ
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Контррозвідка Служби безпеки України заблокувала контрабанду металевої ртуті, яка може застосовуватися для масових хімічних терактів, із Закарпатської області до Європейського Союзу

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зловмисників вдалося викрити під час спроби перевезти три кілограми ртуті. "Кур'єром" виявився громадянин однієї з європейських країн. За оперативною інформацією, він погодився на таку "послугу" за EUR 5 тис. За кордоном на кур'єра очікував замовник, якому він планував продати небезпечний "товар" за EUR 200 тис., - повідомляють в СБУ.

Зловмисника затримали на пункті пропуску "Малі Селменці". Під час огляду особистих речей правоохоронці виявили у нього приховані ємності із ртуттю.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють джерела походження токсичної речовини, а також продавців та замовників "товару".

Як повідомлялося, на українсько-молдовському кордоні виявили 2-кілометровий трубопровід для переправлення спирту.

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