СБУ заблокувала контрабанду до Євросоюзу ртуті, яка може застосовуватися для масових хімічних терактів

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зловмисників вдалося викрити під час спроби перевезти три кілограми ртуті. "Кур'єром" виявився громадянин однієї з європейських країн. За оперативною інформацією, він погодився на таку "послугу" за EUR 5 тис. За кордоном на кур'єра очікував замовник, якому він планував продати небезпечний "товар" за EUR 200 тис., - повідомляють в СБУ.