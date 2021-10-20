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20 жовтня 2021, 17:29 5

На українсько-молдовському кордоні виявили 2-кілометровий трубопровід для переправлення спирту

20 жовтня 2021, 17:29 5
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Фото Держприкордонслужби
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Трубопровід завдовжки більше 2 км виявили учора на українсько-молдовському кордоні

Про це повідомляється на сайті Держприкордонслужби України, передає RegioNews.

Під час перевірки оперативної інформації про можливу підготовку до здійснення протиправної діяльності прикордонники Подільського загону спільно з представниками СБУ виявили на мілині Кучурганського водосховища поліетиленову трубу діаметром 32 мм.

Як з’ясували охоронці кордону, трубопровід пролягав від державного кордону під водою та під землею і виходив до приватного домоволодіння в с. Павлівка Роздільнянською району.

Конструкцію, скоріш за все, контрабандисти планували використовувати для нелегального переправлення спирту. Адже, окрім цього, під час перевірки помешкання, правоохоронці виявили дві порожні ємності об'ємом по 2000 л кожна для можливого зберігання незаконно переправленої рідини, - уточнили в Держприкордонслужбі.

Для демонтажу трубопроводу було залучено водолазів відділу спеціальних дій Одеського загону Морської охорони. Загалом демонтовано більше 2 тисяч метрів поліетиленової труби, яку передано на відповідальне зберігання до відділу прикордонної служби "Степанівка".

Слідчі дії тривають.

Прикордонники нагадують, що цього року з метою протидії налагодженню каналів контрабанди прикордонники вже обстежували дно Кучурганського водосховища. Загалом водолазним розрахунком обстежено понад 7 тисяч кв м дна водойми прикордоння. Ознак налаштування контрабандних переправлень у підводний спосіб виявлено не було.

Зазначимо, такі обстеження важкодоступних ділянок проводяться на постійній основі. Тож, кожне протиправне діяння буде виявлене і демонтоване ще на стадії підготовки облаштування, - додала пресофіцерка ДПСУ Діана Кондратюк.

Як повідомлялося, у 2013-му прикордонники витягли із Дністра 230-метровий спиртопровід.

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