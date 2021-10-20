На українсько-молдовському кордоні виявили 2-кілометровий трубопровід для переправлення спирту

Фото Держприкордонслужби

Про це повідомляється на сайті Держприкордонслужби України, передає RegioNews.

Під час перевірки оперативної інформації про можливу підготовку до здійснення протиправної діяльності прикордонники Подільського загону спільно з представниками СБУ виявили на мілині Кучурганського водосховища поліетиленову трубу діаметром 32 мм.

Як з’ясували охоронці кордону, трубопровід пролягав від державного кордону під водою та під землею і виходив до приватного домоволодіння в с. Павлівка Роздільнянською району.

Конструкцію, скоріш за все, контрабандисти планували використовувати для нелегального переправлення спирту. Адже, окрім цього, під час перевірки помешкання, правоохоронці виявили дві порожні ємності об'ємом по 2000 л кожна для можливого зберігання незаконно переправленої рідини, - уточнили в Держприкордонслужбі.

Для демонтажу трубопроводу було залучено водолазів відділу спеціальних дій Одеського загону Морської охорони. Загалом демонтовано більше 2 тисяч метрів поліетиленової труби, яку передано на відповідальне зберігання до відділу прикордонної служби "Степанівка".

Слідчі дії тривають.

Прикордонники нагадують, що цього року з метою протидії налагодженню каналів контрабанди прикордонники вже обстежували дно Кучурганського водосховища. Загалом водолазним розрахунком обстежено понад 7 тисяч кв м дна водойми прикордоння. Ознак налаштування контрабандних переправлень у підводний спосіб виявлено не було.

Зазначимо, такі обстеження важкодоступних ділянок проводяться на постійній основі. Тож, кожне протиправне діяння буде виявлене і демонтоване ще на стадії підготовки облаштування, - додала пресофіцерка ДПСУ Діана Кондратюк.

Як повідомлялося, у 2013-му прикордонники витягли із Дністра 230-метровий спиртопровід.