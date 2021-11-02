Поліція порушила понад тисячу справ щодо фейкових COVID-сертифікатів

Про це заявила заступник міністра охорони здоров'я України з питань цифрових трансформацій Марія Карчевич, пише RegioNews із посиланням на "Укрінформ".

"На сьогодні лише Національною поліцією відкрито 1065 кримінальних проваджень, з них у 50% випадків особи отримали повідомлення про підозру. Також 120 актів направлено до суду, по 400 правопорушення. Прикро, але варто зазначити, що з цих кримінальних проваджень є 80 правопорушень, до яких причетні, в тому числі, і медпрацівники", — сказала Карчевич.