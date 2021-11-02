12:46  02 листопада
Медведчуку обрали новий запобіжний захід
17:45  02 листопада
Поліція порушила понад тисячу справ щодо фейкових COVID-сертифікатів
17:44  02 листопада
На Донбасі російські окупанти знову вбили захисника України
UA | RU
UA | RU
02 листопада 2021, 17:45 12

Поліція порушила понад тисячу справ щодо фейкових COVID-сертифікатів

02 листопада 2021, 17:45 12
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Поліція розслідує понад 1 тисячу кримінальних проваджень за фактами підробки сертифікатів вакцинації від коронавірусу

Про це заявила заступник міністра охорони здоров'я України з питань цифрових трансформацій Марія Карчевич, пише RegioNews із посиланням на "Укрінформ".

"На сьогодні лише Національною поліцією відкрито 1065 кримінальних проваджень, з них у 50% випадків особи отримали повідомлення про підозру. Також 120 актів направлено до суду, по 400 правопорушення. Прикро, але варто зазначити, що з цих кримінальних проваджень є 80 правопорушень, до яких причетні, в тому числі, і медпрацівники", — сказала Карчевич.

Нагадаємо, днями у столиці п'ятеро людей попалися на підробці COVID-сертифікатів.

коронавірус поліція вакцинація

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Перемога "слуги" Войцехівського на Черкащині: плюси і мінуси для партії Зеленського
Піррова перемога. Як двоходівка від ОП забезпечила переможний бліцкріг на Херсонщині
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua