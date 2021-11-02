У Києві через ревнощі чоловік вдарив ножем у живіт та груди знайомого

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У Києві на вулиці Івана Виговського під час розпиття спиртних напоїв між двома товаришами відбувся конфлікт через ревнощі до спільної знайомої. Фігурант двічі вдарив потерпілого ножем, а після скоєного одразу втік

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Правоохоронці з’ясували, що потерпілий раніше зустрічався з жінкою, яка тепер перебуває в стосунках з нападником.

Тієї ночі власник оселі зателефонував до неї, а коли телефонну розмову почув підозрюваний, то схопив ніж та двічі вдарив ним свого опонента у живіт та груди. Після скоєного чоловік втік", - йдеться у повідомленні.

За свої дії підозрюваний наступні вісім років може провести за ґратами.

Раніше повідомлялось, що у Приморському районі Одеси між чоловіками зав’язалася бійка, в ході якої одесит ударив 27-річного потерпілого ножем у груди.