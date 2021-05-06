Напад на ветерана АТО на Тернопільщині: Аваков вважає підозру необґрунтованою

Справу передадуть до Головного слідчого управління Нацполіції

Справу передадуть до Головного слідчого управління Нацполіції

Фото: із відкритих джерел

Міністр внутрішніх справ Аресен Аваков назвав передчасною підозру ветерану АТО із Тернопільської області, який під час самозахисту смертельно поранив одного із п'яти нападників на його будинок.

Про це повідомляє пресслужба МВС, передає RegioNews.

Вважаю передчасним та необґрунтовани пред’явлення підозри 24-річному ветерану АТО, який був вимушений застосувати холодну зброю для самозахисту після того, як до нього, до його домівки, прийшли п’ятеро нападників, один із яких пізніше загинув від отриманих поранень”, - заявив Аваков.

Він зазначив, що кожному гарантоване законом право на самооборону та захист свого житла, крім випадку перевищення меж необхідної самооборони.

За словами міністра, слідство цього інциденту буде передане до Головного слідчого управління Нацполіції.

Слідчі звернуться до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту - на особисте зобов’язання... слідство буде повним, неупередженим та об‘єктивним”, - стверджує глава МВС.

Довідка: стаття 36, пункт 5, Кримінального кодексу України: Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.

Нагадаємо, на Тернопільщині шестеро невідомих вдерлися в будинок та напали на АТОвця. Захищаючи себе і матір він смертельно поранив одного зі зловмисників.