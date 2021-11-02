На Дніпропетровщині чоловік вижив після пострілу собі у скроню

У Кривому Розі 43-річний чоловік намагався вкоротити собі віку, скориставшись стартовим пістолетом, переробленим під стрільбу набоями травматичної дії. Він притулив пістолет до скроні й натиснув спусковий гачок

Як пише RegioNews з посиланням на "Свои".куля не завдала смертельних поранень

Чоловік, який працював охоронцем у приватній фірмі, повідомив про наміри скоротити собі віку своїй матері. Коли мати приїхала до квартири сина, вона побачила, що той стікає кров'ю.

На місце події викликали "швидку" та поліцію. Чоловік був притомним й просив цигарку. Його доправили до лікарні.

Поранений перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо, у липні у Тернополі на зупинці громадського транспорту молодий чоловік перерізав собі вени, намагаючись вчинити самогубство. Його доправили до лікарні