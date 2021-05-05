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05 травня 2021, 13:52

На Тернопільщині шестеро невідомих вдерлися в будинок та напали на АТОвця

05 травня 2021, 13:52
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Захищаючи себе і матір він смертельно поранив одного зі зловмисників
Захищаючи себе і матір він смертельно поранив одного зі зловмисників
Фото: Нацполіція
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На Тернопільщині у селі Глещавій, 24-річний колишній військовослужбовець операції Об'єднаних сил на Донбасі, захищаючи себе та матір, смертельно травмував одного із шести нападників. Суд обрав АТОвцю запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт.

Як передає RegioNews, про це повідомляє відділ комунікації поліції області.

Встановлено, що компанія з шести осіб приїхала в сусіднє село на дискотеку з Іванівки. В клубі підозрюваний зробив їм зауваження. Це не сподобалося хлопцям і вони вирішили розібратися з місцевим жителем. Останній, аби уникнути бійки, втік додому та закрився.

Однак компанія з шести осіб прийшла вночі до нього на подвір'я. Вони вирвали дверні ручки і вибили двері. На момент хуліганства в будинку разом із хлопцем була мама. Він злякався за неї", - повідомили у поліції.

Хлопець повідомив на лінію "102" про небажаних гостей і після цього відразу вийшов до них з ножем. Однак, коли почалася бійка, юнак випадково вдарив ножем одного з нападників. Поранення виявилося смертельним.

Підозрюваний у скоєному зізнався. На момент бійки він був тверезий. Хлопцеві оголосили підозру згідно зі статтею 118 КК. Суд обрав йому запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт.

Нагадаємо, на Харківщині напали на бригаду "швидкої".

зброя АТО хуліганство напад Тернопіль

 
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