ОАСК назначил дату заседания по рассмотрению жалобы на обязательную вакцинацию

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Окружной административный суд Киева открыл производство о признании противоправным приказа Минздрава о перечне профессий для обязательной вакцинации от COVID-19. Подготовительное судебное заседание назначено на 25 ноября

Об этом сообщается на сайте суда, передает RegioNews.

ОАСК открыл производство по делу по иску Дмитрия Ламзы к Минздраву о признании противоправным и недействительным приказа Об утверждении перечня профессий, работники которых подлежат обязательной вакцинации. Суд будет осуществлять рассмотрение дела по правилам общего искового производства. Подготовительное судебное заседание — 25 ноября, — говорится в сообщении.

ОАСК напоминает, что истец просит Окружной административный суд города Киева признать противоправным и недействительным Приказ Министерства здравоохранения Украины, датированный 4 октября 2021 года "Об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам”.

Как сообщалось, в ОАСК обжалуют приказ Минздрава об обязательной вакцинации.

Также ОАСК просят отменить дистанционное обучение в школах, где вакцинировано от COVID-19 менее 80% учителей.