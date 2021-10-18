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18 жовтня 2021, 13:53 565

В ОАСК оскаржують наказ Мінздоров'я про обов'язкову вакцинацію

18 жовтня 2021, 13:53 565
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Фото з відкритих джерел
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Окружний адміністративний суд міста Києва просять визнати протиправним наказ Міністерства охорони здоров’я про затвердження переліку професій, працівники яких підлягають обов’язковій вакцинації

Про це інформує пресслужба суду, передає RegioNews.

Суд просять визнати протиправним наказ МОЗ про затвердження переліку професій, працівники яких підлягають обов’язковій вакцинації. Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва. Позивачем зазначений – Дмитро Ламза, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що позивач просить ОАСК визнати протиправним та нечинним наказ Міністерства охорони здоров’я України від 4 жовтня 2021 року "Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням”. Окрім того, до суду надійшла заява про забезпечення позову, де позивач просить ОАСК зупинити дію відповідного наказу МОЗ.

Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження за цим адміністративним позовом та з’ясовує наявність правових підстав для вжиття заходів його забезпечення.

Як повідомлялося, Ляшко анонсував розширення переліку професій, які зобов'яжуть вакцинуватися від COVID-19.

Раніше МОЗ затвердив список професій, обов'язкових для вакцинації від COVID-19,

суд позов МОЗ оаск вакцинація

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