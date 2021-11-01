Закарпаття: Поліція опечатала кабінети чиновників облради через втручання в роботу комп'ютерної системи

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На Закарпатті поліція опечатала кабінети чиновників апарату Закарпатської обласної ради через заяву про несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерної системи облради

Про це повідомила речниця ГУ Нацполіції в Закарпатській області Ганна Дан, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Два дні тому до поліції надійшла заява про несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерної системи Закарпатської облради, внаслідок чого були зроблені маніпуляції з офіційним сайтом обласної ради, це призвело до витоку інформації. Відтак, поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 361 ККУ (Незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж). У рамках цього провадження було опечатано кабінети працівників апарату обласної ради, - повідомила вона.

Наразі в межах цього кримінального провадження проводяться усі необхідні слідчі дії, до розслідування також залучено кіберполіцію, сказала Дан.

Як повідомлялося, 28 жовтня Закарпатська облрада звільнила свого очільника.

У п'ятницю з'явилася інформація про відставку Петрова на офіційному сайті обласної ради, згодом це повідомлення із сайту було видалено. Наразі там є тільки офіційна позиція Олексія Петрова про те, що дії депутатів, які проголосували за його відставку, він вважає незаконними.