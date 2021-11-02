В Закарпатской области у 12-летней школьницы диагностировали полиомиелит

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Об этом сообщает портал zaxid.net, передает RegioNews.

Девочка находится в больнице. Об обнаружении у школьницы полиомиелита изданию сообщила заведующая инфекционного отделения Закарпатской областной детской больницы Вера Соловьева. По ее словам, в результате заражения инфекцией у ребенка развился паралич. Медик уточнила, что кроме больной девочки в семье еще двое детей и они все не вакцинированы.

Соловьева добавила, что обнаруженный у школьницы полиомиелит не связан с недавно выявленными четырьмя случаями заражения инфекцией в Закарпатской области.

Как сообщалось 29 октября, в Закарпатской области обнаружили вирус полиомиелита.

Раньше на Ровенщине в семье мальчика с полиомиелитом вирус обнаружили еще у шестерых детей.

Теперь в Минздраве констатируют, что в Украине существует угроза распространения полиомиелита.