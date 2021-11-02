В Закарпатской области у 12-летней школьницы диагностировали полиомиелит
На Закарпатье у школьницы парализовало ногу, у девочки диагностировали полиомиелит
Об этом сообщает портал zaxid.net, передает RegioNews.
Девочка находится в больнице. Об обнаружении у школьницы полиомиелита изданию сообщила заведующая инфекционного отделения Закарпатской областной детской больницы Вера Соловьева. По ее словам, в результате заражения инфекцией у ребенка развился паралич. Медик уточнила, что кроме больной девочки в семье еще двое детей и они все не вакцинированы.
Соловьева добавила, что обнаруженный у школьницы полиомиелит не связан с недавно выявленными четырьмя случаями заражения инфекцией в Закарпатской области.
Как сообщалось 29 октября, в Закарпатской области обнаружили вирус полиомиелита.
Раньше на Ровенщине в семье мальчика с полиомиелитом вирус обнаружили еще у шестерых детей.
Теперь в Минздраве констатируют, что в Украине существует угроза распространения полиомиелита.
Закарпатье: полиция опечатала кабинеты чиновников облсовета из-за вмешательства в работу компьютерной системыВсе новости »
01 ноября 2021, 12:26На Кировоградщине обнаружили 58 носителей стафилококка среди работников пищеблоков в 52 учебных заведениях
30 октября 2021, 18:59На Закарпатье открыли уголовное дело из-за беременности 11-летней девочки
28 октября 2021, 09:24
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Победа "слуги" Войцеховского на Черкасщине: плюсы и минусы для партии Зеленского
Пиррова победа. Как двухходовка от ОП обеспечила победный блицкриг на Херсонщине