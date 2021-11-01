У "Дії" всього за 4 дні згенерували мільйон COVID-сертифікатів
У додатку та на державному порталі "Дія" всього за 4 дні сертифікати про вакцинацію згенерували 1 мільйон українців. Всього додатком користуються 9 млн осіб
Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає RegioNews.
Додатком Дія користуються 9 мільйонів українців. Черговий рубіж подолали дуже швидко - за 10 днів. Такий зліт пов'язаний з COVID-сертифікатами. Тільки за останні 4 дні був згенерований мільйон документів. Загальна кількість становить вже 5 мільйонів і продовжує зростати, - написав він.
Як повідомлялося, у Мінцифри спростили отримання COVID-сертифікату в "Дії".
Раніше кіберполіція викрила розробника фейкової "Дії".
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