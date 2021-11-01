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01 ноября 2021, 18:10 40

В "Дії" всего за 4 дня сгенерировали миллион COVID-сертификатов

01 ноября 2021, 18:10 40
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Фото из открытых источников
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В приложении и на государственном портале "Дія" всего за 4 дня сертификаты о вакцинации сгенерировали 1 миллион украинцев. Всего приложением пользуются 9 млн человек

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает RegioNews.

Приложением Дія пользуются 9 миллионов украинцев. Очередной рубеж преодолели очень быстро - за 10 дней. Такой взлет связан с COVID-сертификатами. Только за последние 4 дня был сгенерирован миллион документов. Общее количество составляет уже 5 миллионов и продолжает расти, - написал он.

Как сообщалось, у Минцифры упростили получение COVID-сертификата в "Дії".

Раньше киберполиция разоблачила разработчика фейковой "Дії".

Дія Михаил Федоров Минцифры covid-сертификат

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