В "Дії" всего за 4 дня сгенерировали миллион COVID-сертификатов
В приложении и на государственном портале "Дія" всего за 4 дня сертификаты о вакцинации сгенерировали 1 миллион украинцев. Всего приложением пользуются 9 млн человек
Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает RegioNews.
Приложением Дія пользуются 9 миллионов украинцев. Очередной рубеж преодолели очень быстро - за 10 дней. Такой взлет связан с COVID-сертификатами. Только за последние 4 дня был сгенерирован миллион документов. Общее количество составляет уже 5 миллионов и продолжает расти, - написал он.
Как сообщалось, у Минцифры упростили получение COVID-сертификата в "Дії".
Раньше киберполиция разоблачила разработчика фейковой "Дії".
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