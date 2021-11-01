У МОЗ розповіли, за яких умов COVID-сертифікат повинен бути анульований

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У Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, за яких умов COVID-сертифікат повинен бути анульований. Випадків позбавлення сертифікатів поки не було

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич, передає RegioNews з посиланням на РБК-Україна.

Якщо доведено, що медичний запис недостовірний, він повинен бути скасований і сертифікат повинен бути анульований, повідомили в МОЗ.

Це, очевидно, відбудеться після того, як доведена вина і сам факт підробки даних. Випадків позбавлення сертифікатів поки не було, - зазначила Карчевич.

За її словами, інформація про можливі підозрілі випадки передається в правоохоронні органи.

Всі повідомлення, які з'являються в соцмережах або ми отримуємо по телефону, відразу передаються для здійснення слідчих дій. А вже правоохоронні органи роблять "контрольні закупівлі" або Кіберполіція перевіряє. Механізм вже відпрацьований, - розповіла Карчевич.

Через провадження, де йдеться про медичних співробітників, МОЗ звертається до місцевих рад, щоб відсторонити керівників закладів на час слідства.

Мова йшла від 15 закладах охорони здоров'я. У чотирьох регіонах вже є випадки звільнення, відсторонення і початку власного службового розслідування, - уточнила представниця МОЗ.

Як повідомлялося, Венедіктова пригрозила відповідальністю причетним до підробок COVID-сертифікатів: "Пощади не чекайте".

Також на початку жовтня повідомлялося, що миколаєвець вимагає вакцинації від COVID, а йому відмовляють через наявність підробного сертифікату.