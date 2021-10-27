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27 жовтня 2021, 11:24 17

Кіберполіція викрила розробника фейкової "Дії"

27 жовтня 2021, 11:24 17
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Фото Нацполіції
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Кіберполіція викрила розробника фейкового застосунку цифрових послуг

Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України, передає RegioNews.

Фігурант створив програмне забезпечення, яке повністю копіювало дизайн державного застосунку "Дія". З його допомогою користувачі мали змогу створювати підроблені документи. Правопорушнику може загрожувати до шести років ув’язнення.

Протиправну діяльність 21-річного чоловіка викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Запорізькій області спільно зі слідчими Запорізького районного управління поліції та у співпраці з представниками Мінцифри.

Зловмисник самотужки розробив застосунок для смартфонів, який за дизайном був ідентичним із державним застосунком "Дія". У фейковій програмі користувачам надавалася можливість створити собі будь-який документ із представлених в офіційному програмному забезпеченні. Зокрема, користувачі могли змінити свій вік, додати будь-яке фото або підробити сертифікат про вакцинацію від Covid-19.

Свою розробку чоловік продавав у месенджері за 100 гривень, а у рекламі вказував, що завдяки застосунку неповнолітні можуть безперешкодно купляти алкоголь і цигарки, - повідомляють у поліції.

Наразі правоохоронці проводять заходи для блокування усіх каналів розповсюдження фейкового додатка. Також встановлюються особи, які придбали додаток для надання правової кваліфікації їхнім діям.

В оселі фігуранта правоохоронці провели обшуки. Вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку та банківські картки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Як повідомлялося, для підробки COVID-сертифікатів шахраї створили фейкову копію програми "Дія".

Також у Мінцифри розповіли як відрізнити "липову" Дію від справжньої.

Дія обшук поліція Мінцифри кіберзахист

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