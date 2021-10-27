Кіберполіція викрила розробника фейкової "Дії"

Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України, передає RegioNews.

Фігурант створив програмне забезпечення, яке повністю копіювало дизайн державного застосунку "Дія". З його допомогою користувачі мали змогу створювати підроблені документи. Правопорушнику може загрожувати до шести років ув’язнення.

Протиправну діяльність 21-річного чоловіка викрили співробітники відділу протидії кіберзлочинам у Запорізькій області спільно зі слідчими Запорізького районного управління поліції та у співпраці з представниками Мінцифри.

Зловмисник самотужки розробив застосунок для смартфонів, який за дизайном був ідентичним із державним застосунком "Дія". У фейковій програмі користувачам надавалася можливість створити собі будь-який документ із представлених в офіційному програмному забезпеченні. Зокрема, користувачі могли змінити свій вік, додати будь-яке фото або підробити сертифікат про вакцинацію від Covid-19.

Свою розробку чоловік продавав у месенджері за 100 гривень, а у рекламі вказував, що завдяки застосунку неповнолітні можуть безперешкодно купляти алкоголь і цигарки, - повідомляють у поліції.