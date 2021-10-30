Поліція замовила фальшиві COVID-сертифікати на ім'я Савіка Шустера, щоб викрити шахраїв – Єнін

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Про це перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає RegioNews з посиланням на департамент комунікації МВС України.

Два підроблені документи для Савіка Шустера. Приніс на ефір копії фейкового ПЛР-тесту та сертифікату вакцинації, які демонструють відхилення ділків від моральних орієнтирів. Савік вів ефір з Італії і не зміг дістатися України, бо отримав позитивний тест на коронавірус, а правоохоронці, в рамках контрольної закупки, змогли купити йому негативний тест та ще й сертифікат щеплення. Звичайно, всі, хто це зробив того ж дня були ідентифіковані та арештовані. Дивує, як ловкачів не зупинило хоча б відоме ім'я журналіста. Вже не кажучи, що вибір наче ж очевидний: або отримати 250 євро за підробки або можливість отримати 6 років тюрми. Загрожує неволя і лікарям, які стали друзями шахраїв, - заявив перший заступник.

Євгеній Єнін наголосив, що всі, хто хоче отримати такі підроблені сертифікати та тести, повинні пам'ятати, лише за тиждень відкрито 100 кримінальних проваджень. Також постійно працюють понад 1200 моніторингових мобільних груп, які перевіряють COVID-документи на справжність. Постійно ведеться пошук ділків та їхніх замовників по всіх, форумах, чатах, закритих групах.

Як повідомлялося, екснардепка Савченко та її сестра отримали підозру через "липовий" COVID-сертифікат.