У Мінцифри спростили отримання COVID-сертифікату в "Дії"

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Тепер сертифікат про вакцинацію можна отримати в застосунку “Дія” без підтвердження через Photo ID

Про це пише RegioNews з посиланням на інформацію, яка розміщена на сайті Міністерства цифрової трансформації.

"Уряд спростив отримання COVID-сертифікатів у "Дії". Тепер для цього не потрібен електронний підпис, зокрема, і "Дія.Підпис”, для якого було треба було підтвердження особи за допомогою Photo ID. Тепер достатньо буде згоди користувача”, - йдеться у повідомленні.

Створення сертифікату без підпису вже доступно в останньому оновленні застосунку, додають у відомстві.

Зазначається, що відтепер українцям не потрібно мати е-підпис, аби згенерувати COVID-сертифікат, як на порталі, так і у застосунку "Дія”, а достатньо буде авторизації через BankID чи Mobile ID.

Для того, щоб отримати сертифікат у застосунку "Дія", користувачу необхідно:

оновити застосунок "Дія” до останньої версії;

натиснути "Послуги" та вибрати пункт "COVID-сертифікати" — "Отримати сертифікат";

поставити галочку, щоб дати згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) у "Дію".