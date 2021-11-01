Тернопіль посилив карантинні обмеження з 1 листопада

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Рішення посилити карантинні обмеження прийняв Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом через погіршення ситуації з COVID-19 у місті

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве видання "20 хвилин".

Від 1 листопада у Тернополі почали діяти нові карантинні вимоги:

Контроль за температурним режимом відвідувачів громадських місць, ТРЦ, шкіл і садків тощо.

У середніх і дошкільних навчальних закладах заборонили масові заходи. Наразі школи та садки не закриватимуть на карантин. Ті школи, які були на канікулах до 1 листопада, відновлюватимуть навчання в очному режимі.

Також обмеження стосуються закладів громадського харчування. Працівникам усіх сфер обслуговування дозволять працювати за умови 100% вакцинації персоналу або наявності ПЛР тесту.

Заклади громадського харчування працюватимуть лише до 23 години.

У закладах має бути наповнюваність 50% та не більше чотирьох людей за одним столиком та відстані 1,5 м між столиками.

Заборонені масові зібрання і дискотеки.

Пенсіонери можуть на пільгових умовах користуватись громадським транспортом лише у визначений час (із 10 до 16 години). У вихідні та святкові дні проїзд буде без обмежень.

Усі водії громадського транспорту мають бути 100% вакциновані.

Першочергова посадка у громадський транспорт лише для учнів.

Як повідомлялося, сьогодні Київ офіційно перейшов до "червоної" зони.

Загалом від 30 жовтня до "червоної" зони епіднебезпеки перейшли ще сім областей.