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30 жовтня 2021, 12:28 200

Відсьогодні до "червоної" зони епіднебезпеки перейшли ще сім областей – Шмигаль

30 жовтня 2021, 12:28 200
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Фото з відкритих джерел
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Прем’єрміністр констатував, що ще сім областей перейшли до "червоної" карантинної зони

Про це написав глава уряду Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Відсьогодні до "червоної" зони епіднебезпеки перейшли ще 7 областей. Єдиний шлях подолати пандемію COVID-19 — це вакцинація, - написав Шмигаль.

За даними МОЗ, станом на сьогодні, 30 жовтня вже 15 областей перебувають у "червоній" зоні адаптивного карантину. У "помаранчевій" - 8 регіонів, і два все ще знаходяться в "жовтій".

У "червону" зону (з найжорсткішими обмеженнями) потрапили області: Дніпропетровська, Донецька, Житомирська (від сьогодні), Запорізька, Івано-Франківська (від сьогодні), Київська (від сьогодні), Луганська (від сьогодні), Львівська (від сьогодні), Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька (від сьогодні), Чернігівська (від сьогодні).

"Червона" зона передбачає заборону роботи закладів громадського харчування (крім доставки та на винос), ТРЦ та інших розважальних закладів, закладів освіти, крім початкових шкіл та дитсадків, непродовольчих ринків та магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів та закладів культури.

Крім цього заборонено проводити масові заходи, крім офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту, але без глядачів.

Всіх цих обмежень можна уникнути, якщо 100% працівників та відвідувачів вказаних закладів будуть повністю вакциновані від COVID-19 або матимуть негативний результат тесту.

"Помаранчева" зона: м. Київ та області: Вінницька, Волинська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Черкаська, Чернівецька.

У "жовтій" зоні залишилися тільки Закарпатська та Кіровоградська області.

Як повідомлялося, сьогодні зафіксовано понад 26 тисяч випадків за добу COVID-29 в Україні.

Також учора міністр Ляшко заявив, що ситуація з COVID-19 в Україні стабілізується.

COVID-19 Деніс Шмигаль червона зона помаранчева зона жовта зона

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