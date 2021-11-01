Тернополь ужесточил карантинные ограничения с 1 ноября

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Решение усилить карантинные ограничения принял Тернопольский городской штаб для борьбы с коронавирусом из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в городе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание"20 минут".

С 1 ноября в Тернополе начали действовать новые карантинные требования:

Контроль за температурным режимом посетителей общественных мест, ТРЦ, школ и садиков и тому подобное.

В средних и дошкольных учебных заведениях запретили массовые мероприятия. Сейчас школы и садики не будут закрывать на карантин. Те школы, которые были на каникулах до 1 ноября, будут восстанавливать обучение в очном режиме.

Также ограничения касаются заведений общественного питания. Работникам всех сфер обслуживания разрешат работать при условии 100% вакцинации персонала или наличия ПЦР теста.

Заведения общественного питания будут работать только до 23 часов.

В заведениях должна быть наполняемость 50% и не более четырех человек за одним столиком и расстояния 1,5 м между столиками.

Запрещены массовые собрания и дискотеки.

Пенсионеры могут на льготных условиях пользоваться общественным транспортом только в определенное время (с 10 до 16 часов). В выходные и праздничные дни проезд будет без ограничений.

Все водители общественного транспорта должны быть 100% вакцинированы.

Первоочередная посадка в общественный транспорт только для учащихся.

Как сообщалось, сегодня Киев официально перешел в "красную" зону.

Всего с 30 октября в "красную" зону эпидопасности перешли еще семь областей.