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В Україні за добу виявили майже 14 тисяч нових хворих COVID-19
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01 листопада 2021, 09:11 4

В Україні за добу виявили майже 14 тисяч нових хворих COVID-19

01 листопада 2021, 09:11 4
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні за минулу добу зафіксували 13 936 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. Серед нових хворих - 905 дітей та 111 медпрацівників

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, за 31 жовтня зафіксували 298 летальних випадків, госпіталізували 3 828 осіб, одужали 5 885 осіб.

Найбільше нових випадків захворювання зареєстровано в Одеській (1281), Харківській (1227), Львівській (1166), Запорізькій (895), Дніпропетровській (867) областях та в Києві (495).

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 936 238 осіб, з них одужали 2 442 098 осіб, померли 68 027 осіб.

Нагадаємо, більш ніж половина областей в Україні вже "червоні", "жовті" залишилися тільки два регіони. У "червоній" зоні карантину знаходяться 15 областей.

коронавірус пандемія МОЗ ушпиталення діти

 
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