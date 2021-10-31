У Запоріжжі обмежили проїзд в громадському транспорті для невакцинованих від COVID-19

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У Запоріжжі з 1 листопада обмежили проїзд у громадському транспорті для невакцинованих від COVID-19

Про це пише RegioNews з посиланням на Телеграм секретаря міськради представника фракції "Слуга народу" Анатолія Куртєва

За його словами, відповідне рішення було ухвалене на засіданні міської комісії з питань теногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

"Проїзд у громадському транспорті Запоріжжя буде доступний тільки тим пасажирам, які матимуть сертифікат про щеплення однією чи двома дозами вакцини, негативний ПЛР-тест або експрес-тест на антиген, або довідку про одужання від COVID-19", - написав чиновник

За його словами, додаткові карантинні обмеження починають діяти з 1 листопада та не стосуються дітей та підлітків до 18 років.

Нагадаємо, що з 1 листопада до "червоної" зони потрапить Київ. Наразі понад половина областей червоні