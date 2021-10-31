16:56  31 жовтня
У Мінцифри спростили отримання COVID-сертифікату в "Дії"
14:48  31 жовтня
Вибори в Україні: стала відома явка виборців на Херсонщині та Черкащині
13:36  31 жовтня
Росія стягує нові війська до кордону України - Washington Post
UA | RU
UA | RU
31 жовтня 2021, 17:14 2

COVID-реанімації Чернівців заповнені вщерть

31 жовтня 2021, 17:14 2
Читайте также на русском языке
з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Реанімації усіх госпітальних баз Чернівців, де лікують хворих на COVID-19, завантажені на 100%

Як пише RegioNews про це ішлося під час засідання обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій сьогодні, 31 жовтня.

Багато хворих на COVID і у відділеннях лікарень. Найвищі показники у Міській лікарні № 4 та № 3 – 100% і 93% відповідно.

"За минулу добу, 30 жовтня, в області госпіталізували 169 людей. Ми і раніше мали такі високі цифри, однак не у вихідні, для суботи це надзвичайно велике число. Зафіксовано 16 летальних випадків. Завантаженість у госпітальних базах щодня збільшується, тож маємо робити все, аби уберегти себе та своїх рідних від недуги. Варто пам’ятати, що вакцинація та дотримання норм карантину рятують життя",– сказав директор Департаменту охорони здоров‘я Чернівецької ОДА Олег Чорний.

Під час засідання комісії ТЕБ та НС говорили також про випадки порушення протиепідемічних норм. Робочі групи, які працюють в області, вже обстежили 303 об’єкти. 27 осіб притягнули до адміністративної відповідальності. 75 буковинцям надали відповідні рекомендації.

Нагадаємо, що у Чернівецькій області школярів відправили на дистанційне навчання

"Враховуючи ускладнення епідемічної ситуації на території Чернівецької області та з урахуванням обговорення, Комісія вирішила: Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації повідомити керівників закладів загальної середньої освіти (крім спеціальних) про заборону очної форми навчання з 1 листопада 2021 року", - йдеться в опублікованому протоколі комісії.

COVID-19 Чернівці ушпиталення лікарня

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
У тихому болоті. Як у Вінниці уживається влада Гройсмана із намісником Зеленського
Хід Козирем на 184-му окрузі: як Зеленський здав меру Херсона цілу область та що отримає взамін
Всі публікації »
Олексій Голобуцький
Ігор Гужва
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram