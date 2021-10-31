COVID-реанімації Чернівців заповнені вщерть

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Реанімації усіх госпітальних баз Чернівців, де лікують хворих на COVID-19, завантажені на 100%

Як пише RegioNews про це ішлося під час засідання обласної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій сьогодні, 31 жовтня.

Багато хворих на COVID і у відділеннях лікарень. Найвищі показники у Міській лікарні № 4 та № 3 – 100% і 93% відповідно.

"За минулу добу, 30 жовтня, в області госпіталізували 169 людей. Ми і раніше мали такі високі цифри, однак не у вихідні, для суботи це надзвичайно велике число. Зафіксовано 16 летальних випадків. Завантаженість у госпітальних базах щодня збільшується, тож маємо робити все, аби уберегти себе та своїх рідних від недуги. Варто пам’ятати, що вакцинація та дотримання норм карантину рятують життя",– сказав директор Департаменту охорони здоров‘я Чернівецької ОДА Олег Чорний.

Під час засідання комісії ТЕБ та НС говорили також про випадки порушення протиепідемічних норм. Робочі групи, які працюють в області, вже обстежили 303 об’єкти. 27 осіб притягнули до адміністративної відповідальності. 75 буковинцям надали відповідні рекомендації.

Нагадаємо, що у Чернівецькій області школярів відправили на дистанційне навчання

"Враховуючи ускладнення епідемічної ситуації на території Чернівецької області та з урахуванням обговорення, Комісія вирішила: Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації повідомити керівників закладів загальної середньої освіти (крім спеціальних) про заборону очної форми навчання з 1 листопада 2021 року", - йдеться в опублікованому протоколі комісії.