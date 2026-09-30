Ціни на бензин знову "штормить": які цінники на АЗС
В Україні ціни на пальне лишаються нестабільними. При цьому ціни на дизель знову стали зростати
Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.
Станом на 30 вересня середні ціни на АЗС в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 93,55 гривні за літр (-0,02 гривні);
- бензин А-95 – 89,26 гривні за літр (+0,02 гривні);
- бензин А-92 – 85,93 гривні за літр (-0,05 гривні);
- дизпальне – 98,43 гривні за літр (+0,02 гривні);
- автогаз – 43,92 гривні за літр (+0,01 гривні).
Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.
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