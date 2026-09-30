У Києві знайшли дрон прямо на дитячому майданчику
У Києві на дитячий майданчик впав російський дрон. Вивилось, безпілотник ворога зачепився за дах будинку
Про це повідомляє депутат Володимир Ар'єв, передає RegioNews.
За словами депутата, все сталось у нього на очах. Російський реактивний дрон "Герань-4" зачепився за дах дев'ятиповерхового будинку та звалився прямо на дитячий майданик.
"Дякувати Богу, що рашистська машина смерті не спрацювала і ніхто не постраждав. Бережіть себе! А російській мерзоті дорога в пекло", - пише депутат.
Нагадаємо, раніше у Городні Чернігівського району поблизу житлової забудови виявили бойову частину російського ударного безпілотника.
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
На Київщині через ворожі обстріли загинули 17 людей, понад 80 поранені
30 вересня 2026, 21:09На Херсонщині через ворожі обстріли загинула жінка і п'ятеро людей поранені
30 вересня 2026, 20:56Прикордонники влучно вдарили по десятьох укриттях росіян
30 вересня 2026, 20:25У Харкові судитимуть чоловіка за стрілянину з вікна квартири
30 вересня 2026, 20:11Повідомила про вибухівку в поліції: 28-річній жінці оголосили підозру
30 вересня 2026, 19:48НАТО зробило те, чого від нього і повинні очікувати: що означає російський безпілотник у Литві
30 вересня 2026, 19:40Сибіга: ситуація в Олешках вимагає негайних дій ОБСЄ та тиску на Росію
30 вересня 2026, 19:17Ворожі КАБи розтрощили управління соцзахисту у Краматорську: є постраждалі
30 вересня 2026, 18:59На Тернопільщині внаслідок пожежі у будинку загинув 60-річний чоловік
30 вересня 2026, 18:49
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум