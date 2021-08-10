Екссуддю апеляційного суду Луганщини звинувачують у держзраді – вона працює на окупантів

Фото ДБР

Колишньому судді апеляційного суду Луганської області повідомлено про підозру у державній зраді. Зараз вона працює заступником голови так званого верховного суду ЛНР

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.

Працівники територіального управління ДБР Краматорська заочно повідомили про підозру колишній судді Апеляційного суду Луганської області, яка зрадила присязі та активно працювала на окупаційну владу Луганщини.

У 2014 році, після захоплення частини Луганської області російськими військами, вона не прибула на підконтрольну українській владі територію.

Натомість колишня суддя почала активно працювати на самопроголошену владу в ОРДЛО. У 2014 році вона увійшла до складу робочої групи ЛНР, де розробляла закони псевдодержавного утворення.

Також подала документи для участі у конкурсі, який оголосила так звана кваліфікаційна колегія суддів ЛНР. За результатами конкурсу вона стала "суддею" ЛНР, а у подальшому отримала посаду заступника голови "Верховного суду ЛНР".

10 серпня 2021 року колишній судді Апеляційного суду Луганської області заочно повідомлено про підозру:

- у діях, спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, особою, яка є представником влади (ч. 3 ст. 109 КК України);

- у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України за попередньої змовою групою осіб (ч. 2 ст. 110 КК України);

- у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Луганська обласна прокуратура, оперативний супровід – СБУ.

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