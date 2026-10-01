Танцівниця Олена Шоптенко вийшла заміж в австрійському замку

Фото з відкритих джерел

Танцівниця Олена Шоптенко зіграла весілля з австрійцем Крістіаном. Святкували весілля прямо у замку

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Відомо, що весілля провели в Нижній Австрії. Пара обрала старовинний Schloss Hagenberg. Це камерний замок, який знаходиться недалеко від Відня.

На фото з весілля Олени Шоптенко можна побачити, що атмосфера була об'єднанням старовини та сучасного мистецтва. Сукню хореограф обрала відповідну.

Нагадаємо, раніше переможниця "Холостяка" вийшла заміж. У мережі з'явились фото з весілля Катерини Лозовицької.