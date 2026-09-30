Спровокував ДТП і застрелив військового: в Одесі затримали підозрюваного у вбивстві

Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одесі літнього мешканця Дніпропетровської області підозрюють в умисному вбивстві 50-річного військовослужбовця

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За даними слідства, чоловік спровокував ДТП, після чого під час конфлікту з іншим водієм двічі вистрілив у нього.

Прокуратура повідомила чоловіку про підозру за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.

За даними правоохоронців, вранці чоловік їхав на автомобілі ЗАЗ у Київському районі Одеси.

Побачивши інший автомобіль, він, за версією слідства, навмисно спровокував зіткнення з Chevrolet, за кермом якого перебував 50-річний військовослужбовець.

Після ДТП водії почали з’ясовувати обставини аварії. Під час конфлікту підозрюваний дістав пістолет і вистрілив військовому у груди.

Поранений чоловік упав на асфальт. Після цього, за даними слідства, підозрюваний підійшов до нього та здійснив ще один прицільний постріл — цього разу в шию.

Від отриманих вогнепальних поранень військовослужбовець помер на місці.

Правоохоронці затримали стрільця безпосередньо на місці злочину.

Наразі слідчі встановлюють можливі мотиви вбивства та з’ясовують усі обставини події.

Прокуратура готує клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що в Одесі на Люстдорфській дорозі під час патрулювання району поліцейські виявили на проїжджій частині поряд із автомобілем Chevrolet тіло чоловіка, попередньо – водія цієї автівки, з вогнепальними пораненнями.