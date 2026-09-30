На Буковині аферисти обчистили картку чоловіка - як це сталось

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На Буковині чоловік став жертвою шахрайства. Все почалось з дзвінка аферистів

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

34-річний чоловік отримав дзвінок від незнайомця, який представився працівником одного з банків. Під час розмови шахрай дізнався особисті дані чоловік та отримав доступ до його рахунку. В результаті чоловік побачив, що аферисти зняли з його рахунку понад 48 тисяч гривень.

"Поліцейські Чернівецької області вкотре наголошують: співробітники банку не запитують особисті дані або коди підтвердження через телефон! Якщо вам телефонують чи пишуть нібито банківські працівники та просять надати реквізити картки – це шахрайство", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, що правоохоронці попередили українців про нову схему аферистів. Шахраї намагаються змусити виманили в людей персональні дані за допомогою фейкових рахунків.