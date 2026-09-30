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30 вересня 2026, 22:40

"Сімейна пара" по всій Україні шпигувала для росіян

30 вересня 2026, 22:40
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Фото: СБУ
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СБУ викрила "сімейну пару", яка працювала на РФ. Вони коригували ворожий вогонь у п’яти регіонах України

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Відомо, що зрадники під виглядом сімейної пари об’їжджали Донецьку, Київську, Чернігівську, Полтавську та Черкаську області. За завданням росіян вони відстежували локації Сил оборони та енергооб’єктів, по яких ворог збирався бити.

Як виявилось, завербовані - наркозалежний із Краматорська, який уже двічі відбував покарання за крадіжки та грабіж, та його співмешканка. Їх завербували росіяни, коли вони шукали "легкі гроші" в соцмережах. Зокрема, за завданням "кураторів" вони коригували удари по ключових об’єктах енергетики, які забезпечують світлом більшу частину регіонів.

Нагадаємо, що на Львівщині викрили місцевого жителя, який виявився агентом РФ. Тепер йому загрожує в'язниця.

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