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27 жовтня 2021, 15:39 16

На модернізації Дністровської ГАЕС вкрали близько 20 млн грн - СБУ

27 жовтня 2021, 15:39 16
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Фото: з відкритих джерел
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Служба безпеки України викрила масштабну схему під час будівельно-монтажних робіт на Дністровській ГАЕС. Внаслідок махінацій держбюджет зазнав збитків на понад 20 млн грн

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Організаторами оборудки було керівництво ПрАТ "Укргідроенерго" та фактичні власники Консорціуму "Укргідроенергобуд", - розповіли у пресцентрі.

За даними оперативників, схема почала працювати ще на стадії тендеру, коли обирали виконавця робіт. Були завищені об'єми та вартість робіт.

Внаслідок протиправних дій державі заподіяно матеріальної шкоди на суму понад 20 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели серію обшуків за адресами офісних приміщень та домашніми адресами фігурантів. Наразі проводяться слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності усіх причетних до протиправної діяльності осіб.

Нагадаємо, кіберфахівці Служби безпеки України викрили службових осіб Департаменту комунальної власності міста Києва. Їх підозрюють у привласненні 12 млн грн, призначених на цифрову трансформацію.

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